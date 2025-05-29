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Böbrek taşı her 8 kişiden birinde görülüyor: Alışkanlıklarınız böbrek taşına davetiye çıkarıyor! Uzmanlar uyarıyor...

Gün içinde yeterince su içmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya da beslenme düzeninize pek dikkat etmiyor musunuz? O zaman kulak verin: Böbrek taşı riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış'a göre, bu taşların oluşumunda genetik yatkınlık elbette bir faktör; ancak beslenme alışkanlıklarımız ve özellikle de yetersiz sıvı tüketimimiz en büyük tetikleyicilerden. Detaylı açıklamalar haberimizde...

Böbrek taşı her 8 kişiden birinde görülüyor: Alışkanlıklarınız böbrek taşına davetiye çıkarıyor! Uzmanlar uyarıyor...
Sedef Karatay

Şiddetli ağrılarıyla yaşam kalitesini adeta kabusa çeviren böbrek taşı hastalığı, Türkiye'de giderek daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor. Özellikle kavurucu yaz sıcaklarıyla birlikte artan sıvı kaybı, bu sinsi hastalığa davetiye çıkararak böbrek taşı oluşum riskini daha da artırıyor.

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Genetik yatkınlık, protein ağırlıklı beslenme ve elbette yetersiz su tüketiminin bu tablodaki rolüne dikkat çeken Medipol Sağlık Grubu’ndan Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, iyi bir haber de veriyor: Modern tedavi yöntemleri sayesinde hastalar, hem taşlarından kısa sürede kurtulabiliyor hem de hastalığın tekrarlamasından korunabiliyor.

AZ SU, FAZLA PROTEİN, BOL TUZ: TAŞA DAVETİYE

Böbrek taşlarının Türkiye’de oldukça yaygın görüldüğünü ifade eden Prof. Atış, “Ülkemizde yapılan çalışmalar, böbrek taşı hastalığının toplumda görülme oranını yüzde 12-13 olarak gösteriyor. Bu oran yaklaşık 10 milyondan fazla kişinin taş hastası olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla böbrek taşları, Türkiye için önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda” dedi. Beslenme alışkanlıklarının taş oluşumunu doğrudan etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Atış, “Günlük sıvı tüketimi en az 2,5 litre olmalı ve bu sıvı gün içine eşit şekilde yayılmalı. Ayrıca tuzun yemeklere ekstra eklenmemesi, protein tüketiminin de kişinin kilosuna uygun şekilde sınırlanması gerekiyor. 70 kiloluk biri için günlük 70 gram protein idealdir” diye konuştu.

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HER TAŞ AMELİYATLIK DEĞİL

Prof. Dr. Atış, her böbrek taşının hemen cerrahi müdahale gerektirmediğinin altını çiziyor. Eğer taş; tıkanıklık, enfeksiyon ya da ağrı gibi belirgin sorunlara yol açmıyorsa, genellikle tedaviye gerek duyulmuyor. Ancak bu belirtilerden biri bile varsa, müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde böbrek taşı tedavisi artık çok daha konforlu. Prof. Dr. Atış, modern yaklaşımları şöyle açıklıyor: "Günümüzde uyguladığımız pek çok modern yöntem var. 2 cm’den küçük taşlar için genellikle vücut dışından gönderilen şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL) yöntemini tercih ediyoruz. Bu yöntemin uygun olmadığı durumlarda ise idrar yolundan, tamamen kapalı (endoskopik) yöntemlerle girerek lazerle taşları toz haline getirip bölgeyi tamamen temizliyoruz. Çok daha büyük taşlar için bile bel bölgesinden açılan sadece 1 cm'lik küçük bir kesiyle girerek taşı kolayca çıkarabiliyoruz."

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TAŞIN TİPİNE GÖRE İLAÇ TEDAVİLERİ DE UYGULANIYOR

Taş hastalığına karşı sadece tedavi değil, koruyucu önlemlerin de önemine dikkat çeken Atış, “Hastanın taş yapısına göre planlanan koruyucu ilaç tedavileriyle tekrar taş oluşumu engellenebiliyor. Ayrıca yaşam tarzı değişiklikleri, dengeli beslenme, aktif yaşam ve ideal kilo aralığında kalmak da böbrek sağlığını korumada etkili oluyor” dedi.

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