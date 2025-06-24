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Böbrek üstü bezi tümörleri hayati hormonlarınızı etkiliyor! Organ koruyucu cerrahi yöntem: Parsiyel adrenalektomi nedir?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Altuğ Tuncel, böbrek üstü bezi tümörlerinin cerrahi tedavisinde, bezin tamamen çıkarılmasına gerek kalmadan yalnızca tümörlü dokunun alındığı "parsiyel adrenalektomi" yönteminin önemli bir organ koruyucu seçenek sunduğunu açıkladı. Minimal invaziv tekniklerle uygulanan bu cerrahinin, hastaların böbrek üstü bezi fonksiyonlarını koruma açısından ciddi avantajlar sağladığını vurguladı. Detaylar haberimizde...

Böbrek üstü bezi tümörleri hayati hormonlarınızı etkiliyor! Organ koruyucu cerrahi yöntem: Parsiyel adrenalektomi nedir?

Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Altuğ Tuncel, böbrek üstü bezi tümörlerinin cerrahi tedavisinde, bezin tamamı alınmadan sadece tümörün çıkarılmasına imkan tanıyan parsiyel adrenalektomi yöntemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, bu yöntemin dikkat çektiğini aktaran Tuncel, "Minimal invaziv tekniklerle uygulanan bu operasyon, hastaların böbrek üstü bezi fonksiyonlarını koruma açısından önemli avantajlar sağlıyor" dedi.

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"BU BEZLERDE GELİŞEN İYİ HUYLU YA DA KÖTÜ HUYLU KİTLELER HAYATİ HORMONLARI ETKİLİYOR"

Böbrek üstü bezlerinin adrenalin, kortizol, androjen, östrojen, progestojen ve aldosteron gibi hayati hormonların üretiminden sorumlu olduğunu ifade eden Tuncel, "Bu bezlerde gelişen iyi huylu ya da kötü huylu kitleler, hormonların dengesiz salgılanmasına yol açarak yüksek tansiyon, kilo artışı, ciltte değişiklikler ve su-tuz dengesinde bozulma gibi çeşitli klinik bulgulara neden olabilmektedir" dedi.

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"YALNIZCA TÜMÖRLÜ DOKUNUN ÇIKARILMASI YETERLİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Tuncel, böbrek üstü bezi kitlelerinin tedavisinde genellikle kapalı cerrahi yöntemlerin tercih edildiğini belirtti. Bu tekniklerin kan kaybını azaltması, hastanede kalış süresini kısaltması ve iyileşme sürecine olumlu katkısı nedeniyle ön plana çıktığının altını çizen Tuncel, "Bazı hastalarda ise böbrek üstü bezinin tamamının alınmasına gerek kalmadan, yalnızca tümörlü dokunun çıkarılması yeterli olabiliyor. Bu durumlarda tercih edilen parsiyel adrenalektomi tekniğiyle, bezin çalışır durumda kalan kısmı korunabiliyor. Böylece hastanın yaşam boyu steroid tedavisine ihtiyaç duyma riski de azalıyor."

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Tuncel, 2021 yılında bir cerrahi uygulamada, parsiyel adrenalektomi sırasında floresan kızılötesi görüntüleme teknolojisini kullandıklarını aktardı. Bu teknoloji sayesinde, tümör ile sağlam böbrek üstü bezi dokusu arasındaki sınırın daha net belirlendiğini kaydeden Tuncel, böylece yalnızca sorunlu bölgeye müdahale edilmesinin mümkün hale geldiğine değindi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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