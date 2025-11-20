HABER

Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Adli kontrolle serbest bırakılan Böcek ailesinin kaldığı Fatih'teki oteli sahibi ve çalışanı hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İlaçlama yapılan otelde, Böcek ailesinin kilitli kaldığı da ortaya çıkmıştı. Otel kamerasına yansıyan görüntülerde Servet Böcek'in dakikalarca kapıyı açmak için verdiği mücadele görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

OTEL SAHİBİNE YAKALAMA KARARI

Haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Fatih'teki otelin sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

OTELDE KİLİTLİ KALMIŞ

Soruşturma kapsamında, ailenin 13 Kasım'da otelin kilitli olan kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, baba Servet Böcek'in kucağındaki çocuğuyla kilitli kapıyı açmaya çalışması yer alıyor.

Bu sırada ambulansın dışarıda beklediği, çevredekilerin de yardım etmeye çalışması kayıtlarda görülüyor. Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulunuyor.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ OTELİ KİLİTLEYEREK YEMEĞE GİTMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sevk yazısında; resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli M.M.U.D.C'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği yazıda vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklanmıştı.

Otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

20 Kasım 2025
