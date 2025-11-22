HABER

Böcek ailesini öldüren ihmal! İtiraf sonrası uzmanlar açıkladı: "Panzehiri yok! Saniyeler içinde öldürür"

İstanbul Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği trajik zehirlenme olayına ilişkin soruşturmada, tutuklu şüphelilerin ifadeleri, olası ihmal zincirini ortaya çıkardı. İlaçlama şirketinin sahibi Z.K. ilaçlama sertifikalarının olmadığını ve bilinenden başka bir ilacı daha da kullandığını kabul etti. Uzmanlar ise bunun panzeri olmayan alüminyum fosfitten başka bir şey olamayacağını belirtiyor: "Çok zehirlidir. Saniyeler içerisinde insanı öldürebilir"

Devrim Karadağ

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybeden Böcek ailesi (anne Çiğdem, baba Servet ve çocukları Kadir Muhammet (6) ile Masal Böcek (3)) olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, zehirlenmeye neden olduğu düşünülen ilaçlama işlemi detayları ve şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, ihmal iddiaları ve yetkisizlik beyanlarıyla derinleşiyor.

İLAÇLAMA ŞİRKETİ SAHİBİNDEN "SERTİFİKA YOK" İTİRAFI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., savcılıktaki ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi.

Şirketini 6-7 yıl önce kurduğunu ve home-office (ev ofis) sistemiyle yalnızca internet üzerinden faaliyet gösterdiklerini anlatan Z.K., şirketin iş yeri olmadığını belirtti.

En dikkat çekici itiraf ise şuydu:

"Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. D.C'nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini D.C. ve şu anda ismini hatırlayamadığım yanımda çalışan şahıs yapar."

"ÖZEL BİR FORMÜL" DİYE YAZIYORDU

Kullandığı maddelerin zararlı olmadığını öne süren Z.K. ifadesinde kullandığı ilacın Türkiye'de yaygın olarak satılan bir ilaç olduğunu ve insan sağlığı üzerinde zararı olmadığını belirtti. Ancak web sitesi üzerinde firmanın özel bir formül olduğu yazıyordu. Web sitesindeki bu ibare kaldırıldı. Ardından web sitesi tamamen kapatıldı.

ATV Haber'e konuşan İlaçlama Uzmanı Tolga Topuzlu "İlaçlama yapan firmanın sahibinin söylediğine göre Alfasc Cypermetrin etkili bir ilaç kullanılmış. Kesinlikle halk sağlığına zararı olmayan, siz içerideyken dahi ilaçlanabilen bir ilaç. Kesinlikle bu ilacı kullandıysa bir zehirlenme ihtimali olması sıfırdır." dedi.

BAŞKA BİR MADDE DAHA KULLANMIŞ

Z.K. ise böcek ilacıyla birlikte bir madde daha kullandığını kabul etti. Ama o maddenin adını vermedi. Otele kesilen faturada da hangi maddenin kullanıldığı açıkça belirtilmemiş.

Olay günü kendisine gelen talep üzerine otel müşterisini direkt olarak çalışanı D.C.'ye yönlendirdiğini, hangi otele gidildiğini dahi bilmediğini savunan Z.K., olayda herhangi bir kusuru olmadığını iddia etti.

"ÇOK ZEHİRLİDİR. SANİYELER İÇERİSİNDE İNSANI ÖLDÜREBİLİR"

Uzmanlara göre bu panzeri olmayan alüminyum fosfitten başka bir şey olamaz. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Topuzlu, "Alüminyum fosfiti ilaçlama firmalarının çoğunun kullanma belgesi yoktur. Tablet şeklinde odalara konulduğunda havayla temas eder ve fosfin gazı salgılar. Çok zehirlidir. Saniyeler içerisinde insanı öldürebilir. Bu tür ilaçların çoğu uzmanlar tarafından kullanılmalıdır" diye konuştu.

OTEL SAHİBİ YENİDEN GÖZALTINDA

Öte yandan otel sahibi de sertifika kontrolü yapmadığını itiraf etti. Ama bu ifade onu kurtarmadı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest kalan otel sahibiyle bir otel çalışanı yeniden gözaltına alındı.

