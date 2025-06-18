Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"

Tatil beldesi olarak tercih edilen Bodrum yüksek hesap şikayetleriyle gündemde... Tatil için Bodrum'a giden bir Türk turistin yaşadığı olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HESAP 20 BİN TL GELDİ!

İddiaya göre, bir restoranda yemek yemek isteyen turist ve arkadaşları, dört kez menü istemelerine rağmen önlerine doğrudan mezeler konuldu. Sipariş verilmeden gelen ürünlerle birlikte hesap beklenenden çok daha fazla geldi. Yemeğin sonunda 20 bin TL'lik faturayı gören turist duruma isyan etti.

"FİŞLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

O anları sosyal medya hesabında paylaşan turist, "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin. Her mekanda mutlaka yemediğiniz bir şeyler ekliyorlar. 4 kere menü istedik, menü yerine mezeler geldi. 20.000 TL hesap ödedik" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından restoranlara yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar, benzer durumları daha önce yaşadıklarını ifade ederken, Bodrum'da keyifli bir tatilin fahiş fiyatlar nedeniyle zorluğa dönüştüğünü dile getirdi.