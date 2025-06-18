HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"

Yazın gelmesiyle birlikte gözde tatil merkezi olan Bodrum'a akın başladı. Yüksek fiyatların konuşulduğu Bodrum'da bir turist gelen hesap karşısında şoke oldu. Gittiği restoranda dört kez menü istemelerine rağmen masaya izinsiz getirilen mezeler nedeniyle 20.000 TL'lik hesapla karşılaşan turist, sosyal medyadan durumu paylaşıp uyarıda bulundu.

Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"
Cansu Akalp

Tatil beldesi olarak tercih edilen Bodrum yüksek hesap şikayetleriyle gündemde... Tatil için Bodrum'a giden bir Türk turistin yaşadığı olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HESAP 20 BİN TL GELDİ!

İddiaya göre, bir restoranda yemek yemek isteyen turist ve arkadaşları, dört kez menü istemelerine rağmen önlerine doğrudan mezeler konuldu. Sipariş verilmeden gelen ürünlerle birlikte hesap beklenenden çok daha fazla geldi. Yemeğin sonunda 20 bin TL'lik faturayı gören turist duruma isyan etti.

"FİŞLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

O anları sosyal medya hesabında paylaşan turist, "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin. Her mekanda mutlaka yemediğiniz bir şeyler ekliyorlar. 4 kere menü istedik, menü yerine mezeler geldi. 20.000 TL hesap ödedik" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından restoranlara yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar, benzer durumları daha önce yaşadıklarını ifade ederken, Bodrum'da keyifli bir tatilin fahiş fiyatlar nedeniyle zorluğa dönüştüğünü dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu! Kütahya'da depremAFAD duyurdu! Kütahya'da deprem
Uyuşturucudan 24 yıl ceza alan hükümlü yakalandıUyuşturucudan 24 yıl ceza alan hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum yaz fiyat menü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Kötü haber geldi

Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Kötü haber geldi

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

İsrail bunu beklemiyordu! 'Hermes' düştü...

İsrail bunu beklemiyordu! 'Hermes' düştü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Saldırıların Türkiye'ye etkilerine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Saldırıların Türkiye'ye etkilerine hazırız

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan grev çağrısı!

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan grev çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.