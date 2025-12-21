Bodrum’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 9’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır