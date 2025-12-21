HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bodrum’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 9’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. 1 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bodrum’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 9’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta aranan 26 şahıs ve 5 firari hükümlü yakalandıKahramanmaraş’ta aranan 26 şahıs ve 5 firari hükümlü yakalandı
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaAkşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.