HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da araziye moloz döken kişiye para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş araziye moloz ve atık bırakan bir kişiye zabıta ekiplerince 50 bin lira idari para cezası kesildi. Çevre kirliliğine neden olan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum’da araziye moloz döken kişiye para cezası

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Üç tekerlekli motosikletiyle araziye gelen bir kişi, aracın arka kısmında bulunan moloz ve atık dolu çuvalları boşaltıp, bölgeden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelen şüpheli, ikinci kez atık döküp uzaklaştı.

PARA CEZASI UYGULANDI

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi'ne bağlı zabıta ile jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sanal medyadaki paylaşımlar ve yorumlar üzerinden yapılan incelemeler sonucu şahsın E.B. olduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerince E.B.’ye, 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı. Öte yandan, çevre kirliliğine neden olan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"
Bolu'da acı olay! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiBolu'da acı olay! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.