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Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fener alayı ve Dedublüman konserine binlerce kişi katıldı.

Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı

Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler bulunan katılımcılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirerek Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.
Meydanda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci vatandaşlara Türk bayraklı balon dağıttı.

Bodrum da binlerce kişi bayramı kutladı 1

BİNLERCE KİŞİ BAYRAMI KUTLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkarken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de tüm halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Bodrum da binlerce kişi bayramı kutladı 2

Kutlama kapsamında sahne alan müzik grubu Dedublüman, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konserde vatandaşlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.
Bodrum da binlerce kişi bayramı kutladı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bodrum
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