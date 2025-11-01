HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da bot kayalıklara çarptı! Ekipler sevk edildi: Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botun kayalıklara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bodrum’da bot kayalıklara çarptı! Ekipler sevk edildi: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 7 metre uzunluğundaki lastik bot, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle botta bulunan H.İ.Ç., T.Y.Y., O.C. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların 2’si bölgedeki bir tekneyle Gümbet İskelesine, diğer 2 yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin ‘Yaşam’ ambulansıyla Bodrum marinaya getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazasında yaralandıMuratpaşa Kaymakamı trafik kazasında yaralandı
Kamyonet tıra arkadan çarptı: 3 yaralıKamyonet tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muğla bot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.