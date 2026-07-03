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Bodrum'da çevre ve yangın güvenliği için kapsamlı ot temizliği

Bodrum Belediyesi ekipleri, yangın riskini azaltmak ve çevre düzenini sağlamak amacıyla iki ayda 183 bin 897 metrekare yeşil alan ile 235 bin 802 metre yol ve kaldırımda ot temizliği yaptı.

Bodrum'da çevre ve yangın güvenliği için kapsamlı ot temizliği

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mayıs ayında başlattığı ot temizliği çalışmaları, Haziran ayı boyunca da ilçe genelinde belirlenen plan doğrultusunda aralıksız devam etti.

Bodrum da çevre ve yangın güvenliği için kapsamlı ot temizliği 1

Yangın riskinin azaltılması, çevre düzeninin sağlanması ve kent estetiğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kaldırımlarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bodrum da çevre ve yangın güvenliği için kapsamlı ot temizliği 2

Mayıs ayında gerçekleştirilen çalışmalarda 97 bin 188 metrekare yeşil alan ile 57 bin 183 metre yol ve kaldırım temizlenirken, Haziran ayında ise 86 bin 709 metrekare yeşil alan ile 178 bin 619 metre yol ve kaldırımda ot temizliği yapıldı.

Bodrum da çevre ve yangın güvenliği için kapsamlı ot temizliği 3

İki aylık çalışma sürecinde ekipler, ilçe genelinde toplam 183 bin 897 metrekare yeşil alan ile 235 bin 802 metre yol ve kaldırımda ot temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum da çevre ve yangın güvenliği için kapsamlı ot temizliği 4

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşlardan gelen talepler ve belirlenen çalışma programı doğrultusunda ot temizliği faaliyetlerini ilçe genelinde sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum temizlik bodrum belediyesi
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