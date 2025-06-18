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Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 62 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Turgutreis Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 62 kilogram atık toplandı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

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Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, temizlik çalışmasında 62 kilogram atık toplandığını söyledi.

Daha önce bölgede yapılan temizlik çalışmalarında 300, 400, 250 kilogram atık çıkarıldığını hatırlatan Özsert, "Bu rakamlara düştüğümüz için bir nevi umutluyuz. Kurum olarak karada, denizde, her yerde daha iyi ve daha mutlu bir Bodrum için çalışıyoruz. Deniz dibi temizlik etkinliklerimizle, Bodrum’daki misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın daha temiz bir denize girmeleri için çalışıyoruz." diye konuştu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum
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