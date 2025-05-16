HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum'da fırtına felaketi! 10 tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum'da fırtına felaketi! 10 tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu. Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. (DHA)

FOTOĞRAFLIBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’de 19 Mayıs coşkusuDiyadin’de 19 Mayıs coşkusu
Iğdır’da sahipsiz hayvanların yüzde 97’si toplandıIğdır’da sahipsiz hayvanların yüzde 97’si toplandı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanmıştı! Mert Hakan'dan 1 ay sonra ilk haber...

Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanmıştı! Mert Hakan'dan 1 ay sonra ilk haber...

Rama'nın Meloni'yi görünce yaptığı çok konuşulur

Rama'nın Meloni'yi görünce yaptığı çok konuşulur

İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı

İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı

Kararı duyurup ekledi: "İlk kez!"

Kararı duyurup ekledi: "İlk kez!"

DEM Parti'nin 'Korucu' önerisine MSB'den yanıt

DEM Parti'nin 'Korucu' önerisine MSB'den yanıt

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.