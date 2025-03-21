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Bodrum'da kan donduran cinayet: Kendi dükkanında boğazı kesilmiş halde bulundu

21.03.2025 08:30
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Camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız kendi işletmesinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay adeta kan dondurdu. Alaaddin Yıldız'dan bir süre haber alınamayınca dükkana giren arkadaşları 53 yaşındaki adamı battaniye ile örtülü boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Bodrum'da kan donduran cinayet: Kendi dükkanında boğazı kesilmiş halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, işletmesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

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Olay, Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde camcı dükkanında meydana geldi. Dükkan sahibi 4 çocuk babası Alaaddin Yıldız'dan (53) dün akşamdan beri haber alamayan arkadaşları, bugün akşam saatlerinde işletmeye geldi.

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Dükkana giren arkadaşları Yıldız'ı üzeri battaniye ile örtülü boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen işletme personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yıldız'ın komşuları, Alaaddin Yıldız'ın çevresindeki herkese iyilik yaptığını ve kimseye zararı olmadığını ifade etti.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bodrum
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