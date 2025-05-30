Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Bodrum'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sinan D. ailesine mesaj attıktan sonra ayağına ağırlık bağlayarak intihar etti.
Sinan D., ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.
Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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