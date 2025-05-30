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Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkunç bir intihar gerçekleşti. 55 yaşındaki Sinan D., ailesine mesaj attıktan sonra ayağına ağırlık bağlayarak kendisini denize attı.

Bodrum'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sinan D. ailesine mesaj attıktan sonra ayağına ağırlık bağlayarak intihar etti.

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2 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sinan D., ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.

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Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum
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