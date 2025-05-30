Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Bodrum'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sinan D. ailesine mesaj attıktan sonra ayağına ağırlık bağlayarak intihar etti.

2 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sinan D., ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.

Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır