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Bodrum'da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulu tanıtım lansmanı renkli görüntülere sahne oldu. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Muğla'da, yaz okullarımızda yaklaşık 6 bin evladımızı ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

Bodrum'da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız
Metin Yamaner

TÜGVA yaz okulu tanıtım lansmanı Herodot Kültür Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğe; Muğla Valisi İdris Akbıyık, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, TÜGVA yetkilileri, ilçe protokolü, öğretmenler ve 3 bine yakın öğrenci katıldı.

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 1

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI SERGİLENDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile beraberindeki heyet, alan gezisi yaparak öğrencilerin hazırladıkları sanatsal eserler ile bilimsel çalışmaların yer aldığı stantları ve diğer etkinlikleri inceledi.

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 2

Halk oyunları gösterilerinin ardından salonda devam eden program; İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunması sonrasında protokol konuşmalarıyla sürdü. 'Renklesin Yaz Okulumuz' ile TÜGVA faaliyet videosunun gösteriminden sonra öğrenciler ve protokol üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 3

‘2026 YILINI 'GENÇLİK YILI' İLAN ETTİK'

Etkinlikle ilgili konuşan Vali Akbıyık, "Program muhteşemdi, önce sergileri gezdik. Gençlerimiz, çocuklarımız hepsi birbirinden güzel sanatla ilgili eserler sergilediler. TÜGVA’nın yaz okulları lansman töreni Bodrum’da yapıyor olması bizler için çok önemli. TÜGVA gerçekten gençlerimizin, çocuklarımızın yetişmesine yapmış olduğu etkinliklerle inanılmaz katkı sağlıyor. Biz de 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan ettik. Gençliğin enerjisi, 'Muğla'nın, Bodrum'un, Türkiye'nin gücü' diyoruz. Bu çerçevede yüzlerce etkinliğimiz var. TÜGVA’nın ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu yaz okulu gibi öğrencilerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi maddeten ve manen besleyen etkinlikleri çok önemsiyoruz ve elimizden geldiği kadarda beraber çalışmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 4

'KARDEŞLİĞİ İLİKLERİMİZE KADAR HİSSEDECEĞİZ'

Etkinlikte konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise "Bodrum’da gençlerimizle bu programı yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Muğla’da, yaz okullarımızda yaklaşık 6 bin evladımızı ağırlamayı planlıyoruz. Bu noktada çok çeşitli etkinliklere hep beraber imza atacağız. Spor yapacağız, kitap okuyacağız, yarışmalara katılacağız, birçok etkinliği hep beraber birlikte başaracağız. En fazla da kardeşliği iliklerimize kadar hissedeceğiz. Dolayısıyla bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz lansmanın tüm Muğla’ya hayırlı mübarek olmasını diliyorum" dedi.

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 5

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 6

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 7

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 8

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 9

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 10

Bodrum da lansman düzenlendi! TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Yaz okullarımızda 6 bin evladımızı ağırlayacağız 11

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Anahtar Kelimeler:
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