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  4. Bodrum'da pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan hayatını kaybetti

Bodrum'da pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan hayatını kaybetti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 16:01
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bakımını yaptığı motoryatta pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Uysal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan hayatını kaybetti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Turgutreis'teki marinada meydana geldi. Kaptanı olduğu motoryatın bakımını yapan Soner Uysal, kontrolsüz şekilde çalışan pasarella ile yat arasına sıkıştı. Çevredeki diğer kaptanlar ve yat sahipleri Uysal'a ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uysal'ı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Uysal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Bodrum
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