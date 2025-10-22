HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum'da sağanağa rağmen turistler denize girdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Yağış sonrası turistler serin havaya rağmen denize girdi.

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Bu kapsamda, Gümüşlük-Koyunbaba yolunda yoğun su birikintileri meydana geldi. Bazı sürücüler, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Akyarlar-Turgutreis bölgesinde ise yollar, yağış ve sel suları nedeniyle gelen taş ve moloz yığınlarla doldu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, ulaştıklar bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan, yağmurun durduğu anlarda, Kumbahçe sahilinde yabancı turistler denize girdi. Bazı turistler ise plajda vakit geçirdi. Yağmurun hafta boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de toprak kayması! Karayolu trafiğe kapandıSöke’de toprak kayması! Karayolu trafiğe kapandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralıAydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.