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Bodrum'da tekne yandı, turistler ve mürettebat tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı.

Bodrum'da tekne yandı, turistler ve mürettebat tahliye edildi
Taner Şahin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.

Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat taliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Bodrum da tekne yandı, turistler ve mürettebat tahliye edildi 1

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının klima elektrik kablolarından çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Bodrum da tekne yandı, turistler ve mürettebat tahliye edildi 2

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum tekne
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