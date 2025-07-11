HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşi Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

G.A'nın ikametinde ve L.Y'nin işletip ikamet ettiği otelde yapılan aramada, 410 gram skunk maddesi, 3 fişek içerisinde 6 gram metamfetamin maddesi, 45 uyuşturucu hap, sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş 110 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna'nın yeniden inşasına 10 milyar euroUkrayna'nın yeniden inşasına 10 milyar euro
PKK'nın silah bırakması ABD'de basınında geniş yer bulduPKK'nın silah bırakması ABD'de basınında geniş yer buldu

Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

Osimhen adım adım geliyor...

Osimhen adım adım geliyor...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.