Bodrum’da eski sevgilisini bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında işinden çıkıp Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki evine giden G. B. (54), evinin önünde eski erkek arkadaşı E.K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ederken, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
E.K.’nın ifadesinde saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
