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Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında bulunan gençlere pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 10 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen Ö.Ç. (18), parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı 1

PARKTAKİ GENÇLERE ATEŞ AÇTI: 10 YARALI

Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç. (17), Ahmet Ç. (18), O.Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), B.V. (15), Y.S. (13), D.Ç. (13) ve M.U. (16), olay yerine gelen ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı 2

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
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