HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta öğrenciler sınıflarında "çök-kapan-tutun" yöntemini uygularken, senaryo gereği yaralanan öğrencilere UMKE ekipleri müdahale etti.

Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı 1

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikata, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katıldı. Tatbikat kapsamında sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarında deprem anında uygulanması gereken "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Sarsıntının sona erdiği anonsunun ardından öğrenciler ve öğretmenler, kontrollü bir şekilde okul binasını tahliye ederek bahçede belirlenen toplanma alanına geçti. Tahliye süreci ve toplanma alanındaki düzen, ekiplerin gözetiminde gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaralanan öğrenciler için okul bahçesinde hazır bulunan UMKE personeli tarafından ilk müdahale yapıldı. Tatbikatın ardından uzman ekipler tarafından öğrenci ve öğretmenlere; deprem öncesi alınması gereken tedbirler ile deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranış şekilleri hakkında teknik bilgiler verildi.

Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı 2

Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı 3

Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu olay! Fatma Nur öğretmeni katletmişti: Çarpıcı gelişme!Türkiye'nin konuştuğu olay! Fatma Nur öğretmeni katletmişti: Çarpıcı gelişme!
Van’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyorVan’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.