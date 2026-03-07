Bodrum’da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta öğrenciler sınıflarında "çök-kapan-tutun" yöntemini uygularken, senaryo gereği yaralanan öğrencilere UMKE ekipleri müdahale etti.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikata, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katıldı. Tatbikat kapsamında sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarında deprem anında uygulanması gereken "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Sarsıntının sona erdiği anonsunun ardından öğrenciler ve öğretmenler, kontrollü bir şekilde okul binasını tahliye ederek bahçede belirlenen toplanma alanına geçti. Tahliye süreci ve toplanma alanındaki düzen, ekiplerin gözetiminde gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaralanan öğrenciler için okul bahçesinde hazır bulunan UMKE personeli tarafından ilk müdahale yapıldı. Tatbikatın ardından uzman ekipler tarafından öğrenci ve öğretmenlere; deprem öncesi alınması gereken tedbirler ile deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranış şekilleri hakkında teknik bilgiler verildi.