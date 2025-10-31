Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi

İlçede müteahhitlik yapan bir vatandaş, Mumcular’daki şantiyesine yol açılması için kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla Niyazi Atare hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hakkında teknik takip yapıldığı da öğrenilen Niyazi Atare, rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Atare, Gümbet Mahallesi’ndeki KOM Büro Amirliği’ne götürüldü. Emlakçılık yaptığı öğrenilen İ.Ç. adlı şüpheli de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. CHP Muğla İl Başkanlığı, Atare’yi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Bodrum Belediye Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2025 günü akşam saatlerinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Belediyemiz dışında gelişen konu, tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğundadır. Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun konu ile ilgili asılsız iddialar ve manipülatif söylemler karşısında resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini önemle rica ederiz. Yargı süreci tamamlandığında kamuoyu en doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir."

