HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi

Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare ile beraberindeki 1 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi

İlçede müteahhitlik yapan bir vatandaş, Mumcular’daki şantiyesine yol açılması için kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla Niyazi Atare hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hakkında teknik takip yapıldığı da öğrenilen Niyazi Atare, rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Atare, Gümbet Mahallesi’ndeki KOM Büro Amirliği’ne götürüldü. Emlakçılık yaptığı öğrenilen İ.Ç. adlı şüpheli de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. CHP Muğla İl Başkanlığı, Atare’yi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.
Bodrum Belediye Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"30 Ekim 2025 günü akşam saatlerinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Belediyemiz dışında gelişen konu, tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğundadır. Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun konu ile ilgili asılsız iddialar ve manipülatif söylemler karşısında resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini önemle rica ederiz. Yargı süreci tamamlandığında kamuoyu en doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir."

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi 1

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi 2

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi 3

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi 4

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi 5

Bodrum’da rüşvet operasyonu: İki şüpheli adliyeye sevk edildi 6Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şüpheli bomba düzeneği nedeniyle engelli çocuğu için aldığı araç zarar gördüŞüpheli bomba düzeneği nedeniyle engelli çocuğu için aldığı araç zarar gördü
Jandarma, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladıJandarma, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı

Anahtar Kelimeler:
rüşvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.