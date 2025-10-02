Bodrum’da yol altında kalan bacalar yükseltiliyor

Bodrum’da yol kotunun altında kalan bacaların yükseltilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında, ilçe genelinde yol seviyesinin altında kalan bacaların yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Ağustos ayında başlayan çalışmalar kapsamında Akyarlar, Bahçelievler, Turgutreis, Gümüşlük, Koyunbaba, Geriş, Yalıkavak, Dirmil, Torba, Kızılağaç, Gölköy ve Gündoğan mahallelerinde bugüne kadar toplam 560 baca yükseltildi. Gündoğan Mahallesi’nde devam eden çalışmalar, belirlenen plan doğrultusunda diğer mahallelerde de sürdürülecek. Baca yükseltme çalışmalarının yanı sıra mazgallarda da bakım, onarım ve yenileme işlemleri devam ediyor.

(İHA)