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Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı mezuniyet töreni! Öğrencinin üniversiteye girişi 5 yıl boyunca yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde dikkat çeken bir olay yaşanmıştı. Bir öğrenci, öğretim üyesi ile aynı karede yer almak istememiş ve kısa süreli gerginlik çıkmıştı. Öğrencinin mezun kartının pasif hale getirildiği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı mezuniyet töreni! Öğrencinin üniversiteye girişi 5 yıl boyunca yasaklandı
Recep Demircan

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Naci İnci, mezuniyet töreninde ğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin mezun kartını, tören düzenini bozduğu gerekçesiyle 5 yıl süreyle pasif hâle getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi nde olaylı mezuniyet töreni! Öğrencinin üniversiteye girişi 5 yıl boyunca yasaklandı 1

GERGİNLİK ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi'nin perşembe günü düzenlenen mezuniyet töreninde; mezun öğrencilerden biri ile rektör İnci tarafından atanan öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran arasında gerginlik çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi nde olaylı mezuniyet töreni! Öğrencinin üniversiteye girişi 5 yıl boyunca yasaklandı 2

Halk TV'de yer alan habere göre Başaran, diplomasını alırken kendisiyle aynı karede yer almak istemeyen öğrenciye fiziki müdahalede bulundu. Salondakiler öğrenciyi desteklerken Başaran'a tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi nde olaylı mezuniyet töreni! Öğrencinin üniversiteye girişi 5 yıl boyunca yasaklandı 3

MEZUN KARTI PASİF HALE GETİRİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nden yapılan açıklamada; Rektörlük Makamının talebi doğrultusunda öğrencinin mezun kartının 5 yıl süreyle pasif hâle getirildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi nde olaylı mezuniyet töreni! Öğrencinin üniversiteye girişi 5 yıl boyunca yasaklandı 4

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Rektörlük Makamının 03.07.2026 tarihli ve E-84391427-302.12.01-294713 sayılı yazısına istinaden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 02.07.2026 tarihinde Güney Kampüs Albert Long Hall Binası’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, tören düzenini bozduğunuz tespit edildiğinden; Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18’inci maddesinin 10’uncu fıkrası uyarınca kampüs giriş kartınızın 5 yıl süre ile pasif hale getirilmesine karar verilmiştir. Kartınızın pasif olduğu süre zarfında kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre Rektörlüğün izin verdiği hallerde kampüse giriş yapabileceğiniz hususunda bilgilerinizi rica ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi
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