Son dakika | Menderes'te başkanvekili seçimi karıştı: CHP grubu salonu terk etti; yumruklu kavga çıktı

Son dakika haberi: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimi ikinci turda gerildi. CHP grubu, üç oyun geçersiz sayılmasına tepki göstererek meclis salonunu terk etti. Seçim CHP’li üyeler olmadan devam etti.

- İlkay Çiçek

İLK TURDA ASUMAN ŞEN ÖNE ÇIKTI

Seçimde Cumhur İttifakı adına Asuman Şen, Yeni Parti adına Barış Gürsoy, CHP adına Mehmet Ali Akar yarıştı. Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa Öztürk de aday oldu.

İlk tur sonuçları şöyle:

Asuman Şen: 12

Barış Gürsoy: 10

Mehmet Ali Akar: 5

Mustafa Öztürk: 1

Hiçbir aday gerekli çoğunluğa ulaşamayınca ikinci tura geçildi.

CHP GRUBUNDAN GEÇERSİZ OY İTİRAZI

İkinci tur sonuçları ise şöyle:

Asuman Şen 10

Barış Gürsoy: 9

Mehmet Ali Akar: 5

Mustafa Öztürk: 1

Üç oy geçersiz sayıldı. CHP grubu, geçersiz sayılan oyların kendilerine ait olduğunu öne sürdü. CHP’li üyeler karara tepki göstererek salonu terk etti.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Seçim sırasında çıkan gerginlik ilerleyen dakikalarda hararetlendi. Salonun içinde çıkan kavgada yumruklar atıldığı görüldü.

SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURA KALABİLİR

İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranıyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk yeterli oluyor. Bu turda da sonuç çıkmazsa en fazla oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak. Son turda rakibinden fazla oy alan isim başkanvekili seçilecek.

CHP İLE YENİ PARTİ UZLAŞAMADI; CUMHUR İTTİFAKI ADAYI ÖNDE

CHP ile Yeni Parti ayrı adaylarla yarışırken ilk iki turda Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen öne çıktı.