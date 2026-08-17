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Xiaomi’nin Ultra planında sürpriz iddia: 18 Ultra iptal edilmiş olabilir

Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi, bu yıl Xiaomi 18 Ultra’yı piyasaya sürmeyecek ve yaklaşan Xiaomi 18 serisini üç modelle sınırlayacak. Aynı kaynak, vivo ve Oppo’nun yeni Ultra amiral gemilerini de Çin dışına çıkarmayacağını öne sürüyor.

Xiaomi’nin Ultra planında sürpriz iddia: 18 Ultra iptal edilmiş olabilir
Enes Çırtlık

Aralık ayında tanıtılacağı iddia edilen Xiaomi 18 Ultra için planların değişmiş olabileceği öne sürüldü. X platformunda paylaşım yapan sızıntı kaynağı Kartikey Singh’e göre Xiaomi, bu yıl 18 Ultra modelini piyasaya sürmeyecek. Şirketin yaklaşan Xiaomi 18 serisinde yalnızca üç akıllı telefon sunacağı belirtiliyor.

SERİNİN ZİRVESİNE XİAOMİ 18 PRO MAX ÇIKABİLİR

Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro Max, şirketin yeni amiral gemisi ailesindeki en üst model olacak. Xiaomi 18 Ultra’nın bu yıl piyasaya çıkmayacağı iddiası ise şirketin Ultra serisini tamamen terk ettiği anlamına gelmeyebilir.

Xiaomi’nin gelecek yıl Xiaomi 17 Ultra’nın halefini piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Şirketin bu yıl Ultra modelini atlamasının olası nedeninin ise artan bellek ve depolama maliyetleri olduğu ifade ediliyor.

Xiaomi’nin Ultra planında sürpriz iddia: 18 Ultra iptal edilmiş olabilir 1

VIVO VE OPPO İÇİN DE ÇİN’E ÖZEL ULTRA İDDİASI

Kartikey Singh’in iddiaları Xiaomi ile sınırlı değil. Kaynağa göre vivo ve Oppo da yaklaşan Ultra modellerini yalnızca Çin pazarında satışa sunabilir.

vivo X300 Ultra ve Oppo Find X9 Ultra küresel pazarlarda satışa çıkmış olsa da bunların halefleri olması beklenen vivo X500 Ultra ve Oppo Find X10 Ultra, iddia doğru çıkarsa küresel olarak piyasaya sürülmeyebilir.

Xiaomi’nin Ultra planında sürpriz iddia: 18 Ultra iptal edilmiş olabilir 2

VIVO DAHA ÖNCE ULTRA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

vivo, Ultra modellerini geleneksel olarak Çin pazarıyla sınırlıyordu. Ancak bu yaklaşım vivo X300 Ultra ile değişmiş ve telefon çeşitli küresel pazarlarda satışa sunulmuştu.

Son iddiaların doğru çıkması halinde Xiaomi’nin bu yıl 18 Ultra’yı piyasaya sürmemesi, vivo ve Oppo’nun ise yeni Ultra telefonlarını Çin’e özel tutması bekleniyor. Böyle bir karar, söz konusu yeni modellerin kendi pazarlarında satışa çıkmasını bekleyen kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Oppo Vivo telefon
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