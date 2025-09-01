Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Olay, önceki gün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü.

Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CANLI KONUMLA TAKİP ETMİŞ

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un, çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı Hilal'i canlı konum uygulamasından takip ederek bulduğu ortaya çıktı.

'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ

Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

"KARDEŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

15 yaşında hayatını kaybeden Hilal Özdemir'in ablası Sedef Özdemir yaptığı açıklamada; "Ben kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Bu kişi iki kere içeri giriyor. Benim kız kardeşime diyor ki 10 dakika görüşelim mi diyor o da kabul ediyor. Kardeşim otopsi raporlarına göre tam tetik çekildiği anda kaçmaya çalışıyor ve kafasının arkasından vuruluyor.

"KENDİNİ ÇOK İYİ BİRİ GİBİ TANITTI GÖZÜNÜ BOYADI"

Abla Özdemir; "Hilal'le bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırılıyor. Hilal'in peşinde dolaşıyor Hilal'in gözünü boyamaya başladı işte ben seni çok seviyorum diyerek hediyeler göndererek Hilal'i kandırıyor. Hilal'i öldürmesinin sebebi de kıskançlık. Hilal'e birkaç kere yumruk atıyor sonra Hilal gidiyor arkadaşı diyor ki bir daha görüşme de yok ben hayatta görüşmem diyor.

Bir arkadaşı mesaj atıyor Hilal'e Ayberk kendi intihar edecek silah var elinde diye. Ayberk okula gidip tekrardan gittiğinde diyor ki 'elimde silah yok bir şeyim yok ben seninle konuşmak istiyorum 10 dakika beni dinle. Hilal istemiyorum diyor gel diyor. Kardeşimin ensesinden onca insanın içinde tutup götürüyor sonrasında konuşmasına bile fırsat vermiyor. Arkadaşı diyor ki sadece oyuncak silah gibi bir ses duydum sonra tabanca sesi duydum, Hilal yerdeydi sonrasında da kendi kafasına sıkmış. Hilal canlı konumu kapatmamış zaten onun telefonu hep Hilal'in elinde normalde çocuk o kadar iyi davranıyordu." dedi.