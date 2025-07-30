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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla, çeşitli kurumlara yeni atamalar yapıldı. Bu atamalar arasında en dikkat çekeni, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na atanması oldu. Karar, kamuoyunda ve özellikle akademik çevrelerde yankı uyandırdı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na atandı
Devrim Karadağ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararları, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki önemli kurumlarında görev değişikliklerine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Bu atama, Boğaziçi Üniversitesi'nin son dönemdeki tartışmaları ve rektörlük seçimleri göz önüne alındığında, özellikle dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na atanması, kurumun bilimsel çalışmalarına ve stratejik hedeflerine nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu. TÜBİTAK, Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle yönetim kurulundaki değişiklikler, kurumun gelecekteki yönelimleri açısından önemli ipuçları taşıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Altınkayık getirildi. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Selçuk Erdal Günal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Mete Saat atandı. Ayrıca, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan da atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılıkları için Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş görevlendirilirken, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alındı.

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resmi gazete
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