Bol yağışlar Sızır Şelalesi'ni de coşturdu

Sızır Şelalesi’ni besleyen derenin debisi, Sivas genelinde kış mevsiminde yağan karların erimesi ve bahar aylarında etkili olan yağışlarla birlikte yükseldi. Artan su miktarıyla birlikte şelale son yılların en coşkulu günlerini yaşarken ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçi çeken şelale, bu günlerde çevre iller ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu. Sivas’ın yanı sıra Yozgat’tan da gelen vatandaşlar, şelaleyi izleyerek bol bol fotoğraf ve video çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Öte yandan suyun yoğun akışı nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri, şelalenin alt kısmına inilen yürüyüş yolunun tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle bölgeye şerit çekerek ziyaretçilerin aşağıya inmesine izin vermiyor.

Ailesiyle birlikte şelaleyi görmeye gelen Eyüp Göksu ise, "Sızır Şelalesinin son dönemdeki yağışlardan dolayı artmasıyla birlikte ailemle birlikte bu doğa güzelliğini izlemeye geldik" dedi.



