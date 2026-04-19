HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bol yağışlar Sızır Şelalesi'ni de coşturdu

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, kış aylarında yağan karların erimesi ve bahar yağışlarının etkisiyle son yılların en yüksek debili günlerini yaşıyor. Debisi artan şelale dron kamerasıyla görüntülendi.

Bol yağışlar Sızır Şelalesi'ni de coşturdu

Sızır Şelalesi’ni besleyen derenin debisi, Sivas genelinde kış mevsiminde yağan karların erimesi ve bahar aylarında etkili olan yağışlarla birlikte yükseldi. Artan su miktarıyla birlikte şelale son yılların en coşkulu günlerini yaşarken ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçi çeken şelale, bu günlerde çevre iller ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu. Sivas’ın yanı sıra Yozgat’tan da gelen vatandaşlar, şelaleyi izleyerek bol bol fotoğraf ve video çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Öte yandan suyun yoğun akışı nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri, şelalenin alt kısmına inilen yürüyüş yolunun tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle bölgeye şerit çekerek ziyaretçilerin aşağıya inmesine izin vermiyor.

Ailesiyle birlikte şelaleyi görmeye gelen Eyüp Göksu ise, "Sızır Şelalesinin son dönemdeki yağışlardan dolayı artmasıyla birlikte ailemle birlikte bu doğa güzelliğini izlemeye geldik" dedi.

Bol yağışlar Sızır Şelalesi ni de coşturdu 1

Bol yağışlar Sızır Şelalesi ni de coşturdu 2

Bol yağışlar Sızır Şelalesi ni de coşturdu 3

Bol yağışlar Sızır Şelalesi ni de coşturdu 4

Bol yağışlar Sızır Şelalesi ni de coşturdu 5

Bol yağışlar Sızır Şelalesi ni de coşturdu 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.