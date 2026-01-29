HABER

Bölge adliye mahkemesi kararlarının, Yargıtay içtihatlarına uyumu deprem temalı çalıştaylarla ele alınacak

Yargıtay Başkanlığı Koordinesinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunun güçlendirilmesi amacıyla deprem temalı Ceza ve Hukuk Çalıştayları, şubat ayı içerisinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

Melih Kadir Yılmaz

Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre; bölge adliye mahkemesi kararlarının, Yargıtay içtihatlarına uyumu deprem temalı çalıştaylarla ele alınacak.

Açıklamada çalıştayların temel amacının benzer olaylara benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

BİRLİK VE İSTİKRAR HEDEFİ

Ayrıca, deprem gibi toplumun tamamını yakından ilgilendiren ve çok boyutlu hukuki sonuçlar doğuran bir alanda, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanmasının hedeflendiği de vurgulandı. Bu kapsamda; Hukuk Çalıştayı 3-8 Şubat tarihleri arasında, Ceza Çalıştayı ise 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek. Deprem sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların hem hukuk hem de ceza boyutuyla ele alınacağı çalıştaylarda; bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay daireleri arasındaki içtihat uyumunun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda çalıştaylara, deprem bölgelerinde görev yapan Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanları ve Üyeleri ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları da davet edildi. Çalıştayların resmi açılışı, 4 Şubat Çarşamba günü, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’in açılış konuşması ile başlayacak. Yargıtay Başkanlığı bu çalıştayları düzenleyerek, bölge adliye mahkemelerinin kendi aralarında ortak yaklaşım içinde olmalarını ve Yargıtay Başkanlığı içtihatlarıyla uyumlu kararlar vermelerini hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
