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Bölgede tansiyon yükseldi! Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı

Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki saldırılar sürüyor. Son olarak Husiler bugün de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı hedef aldı. Dün düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede tansiyon yükseldi! Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı
Recep Demircan

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 3. terminaline Husilere ait bir füzenin isabet etti. Havalimanı tahliye edilirken uçuşlar başka şehirlere yönlendirildi.

Bölgede tansiyon yükseldi! Husiler yine Suudi Arabistan a saldırdı 1

TERMİNAL BİNASI BOŞALTILDI

Husilerin Riyad Havalimanı’na düzenlediği öne sürülen saldırının ardından yetkililer, yolculardan terminal binasını tahliye etmelerini istedi.

DÜNKÜ SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler
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