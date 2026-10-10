Bölgede tansiyon yükseldi! Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 3. terminaline Husilere ait bir füzenin isabet etti. Havalimanı tahliye edilirken uçuşlar başka şehirlere yönlendirildi.
Husilerin Riyad Havalimanı’na düzenlediği öne sürülen saldırının ardından yetkililer, yolculardan terminal binasını tahliye etmelerini istedi.
Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 3. terminaline Husiler saldırı düzenledi Saldırının ardından yetkililer, yolculardan terminal binasını tahliye etmelerini istedi. https://t.co/AsI7ujIbAJ— Mynet (@mynet) October 10, 2026
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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