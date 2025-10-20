Bolivya’da 20 yıllık MAS iktidarı sona erdi: Yeni Devlet Başkanı merkez sağ adayı Paz oldu

Bolivya’da dün gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda, merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti (PDC) adayı Rodrigo Paz, Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin yaklaşık 20 yıllık kesintisiz iktidarını yüzde 54,6 oy oranıyla bitirdi.

Bolivya’da dün gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda sandıktan değişim çıktı. Merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti (PDC) adayı Rodrigo Paz, Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin yaklaşık 20 yıllık kesintisiz iktidarını sona erdirdi. Paz oyların yüzde 54,6’sını alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

MAS adayı eski Devlet Başkanı Jorge Tuto Quiroga’ya karşı kazanan Eski Bolivya Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğlu Rodrigo Paz, zafer konuşmasında yaptığı açıklamada, ülkede daha fazla uluslararası yatırıma açacağını ve özel sektör büyümesini teşvik edeceğini belirtti.

Paz’ın başkan yardımcısı adayı Edmand Lara ise yaptığı açıklamada "birlik ve uzlaşma" çağrısında bulunarak, "Dizel ve benzin arzını güvence altına almalıyız. Halk acı çekiyor. Temel gıda sepetindeki fiyatları istikrara kavuşturmamız gerekiyor ve yolsuzluğa bir son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Quiroga’nın mağlubiyetindeki etkenler

Analistlere göre, oyların yüzde 45,4’ünü alan Jorge Tuto Quiroga’nın mağlubiyetinde, eski solcu Devlet Başkanı Evo Morales’in adaylığının mahkeme tarafından "dönem sınırlamaları ve parti üyeliğiyle ilgili teknik detaylar nedeniyle" engellenmesi ve Morales’le ters düşen görevdeki Devlet Başkanı Luis Arce’nin yarışa katılmamayı tercih etmesi etkili oldu.

"Herkes için kapitalizm" yaklaşımı

ABD’de ekonomi eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen 58 yaşındaki Rodrigo Paz, güneydeki Tarija şehrinde belediye meclis üyesi ve belediye başkanı oldu. Paz, 2020 yılında bu bölgeden senatör seçildi. Paz seçim kampanyasında, "herkes için kapitalizm" yaklaşımını benimseyeceğini taahhüt ederken, "vergi indirimleri, yakıt sıkıntısına son vermek, ekonomik istikrar sağlamak, yolsuzlukla mücadele, uluslararası yatırımı teşvik etmek, özel sektör büyümesini desteklemek" gibi vaatlerde bulundu.