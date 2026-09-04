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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve 6 şüpheli tutuklandı

Bolu Belediyesine yönelik, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Rüşvet ve irtikap suçundan görevinden uzaklaştırılan tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açılan yeni soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve 6 şüpheli tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve 6 şüpheli tutuklandı 1

34 MİLYON LİRALIK 'HAYALİ MESAİ' SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, il jandarma komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına gönderildi. Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve 6 şüpheli tutuklandı 2

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN DA ARALARINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli de bugün işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden Muayene ve Babul Komisyonu Başkanı Burak Tayşi, MCY şirket yetkilisi Faruk Güner, Yeşilçam şirket yetkilisi Fatih Lekesiz, Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekaleten imzalayan Yılmaz Erdoğan tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve 6 şüpheli tutuklandı 3

CEZAEVİNDEN MAHKEMEYE KATILDI

Rüşvet ve irtikap suçlaması iddiasıyla tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da hakkında SEGBİS aracılığı ile cezaevinden mahkemeye katıldı. Özcan hakkında soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Bolu Belediyesi
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