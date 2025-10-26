Bolu D-100’de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul istikameti Tokadi Hayrettin Türbesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak istediği sırada hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA