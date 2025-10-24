HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu’da 6 aydır saklanan firari şahıs operasyonla yakalandı

Bolu’da ’hırsızlık ve mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bolu’da 6 aydır saklanan firari şahıs operasyonla yakalandı

Bolu’da hakkında ’hırsızlık’ ve mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.T., yaklaşık 6 aydır firari olarak farklı noktalarda saklandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan kamera izleme ve fiziki takip çalışmaları sonucunda firari şahsın bulunduğu adres tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da 6 aydır saklanan firari şahıs operasyonla yakalandı 1Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşüMysia Yolları’nda sonbahar yürüyüşü
Motosiklet kazası yapan genç sürücü kurtarılamadıMotosiklet kazası yapan genç sürücü kurtarılamadı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.