Bolu’da 6 aydır saklanan firari şahıs operasyonla yakalandı

Bolu’da hakkında ’hırsızlık’ ve mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.T., yaklaşık 6 aydır firari olarak farklı noktalarda saklandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan kamera izleme ve fiziki takip çalışmaları sonucunda firari şahsın bulunduğu adres tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır