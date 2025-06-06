Bolu'da acemi kasaplar acil servisin yolunu tuttu

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Müdahalesi yapılan acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

"10 YILDAN BERİ HAYVAN KESİM İŞLEMİ YAPIYORUM"

Elini zincire sıkıştıran Ahmet Kocabıyıkoğlu, "Kurbanlık hayvanı tutayım derken elim zincire sıkıştı, doktorlar 4 dikiş attı. 10 yıldan beri hayvan kesim işlemi yapıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

"HAYVANIN DERİSİNİ YÜZERKEN BIÇAKLA ELİMİ KESTİM"

Deri soyma işlemi yaparken elini bıçakla kesen Oktay Karakabak, "Bıçak kesti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Hayvanın derisini yüzerken bıçakla elimi kestim. 6-7 dikiş atıldı" ifadelerini kullandı.

(İHA)