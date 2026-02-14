HABER

Bolu'da acı olay! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bolu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılan kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü Mudurnu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi henüz belirlenemeyen 45-50 yaşlarındaki kadına, U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılan kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Bolu
