Bolu’da bina duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bina duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü Kamil E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil E’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır