Bolu’da çalıntı tır sokakta park halinde bulundu

Olay, Sümer Mahallesi Songüller Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halindeki tır kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Hırsızlar çalıntı tırı, ertesi gün Songüller Sokak üzerine bıraktı. Aradan geçen zamanın ardından durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri, yaptıkları incelemede tırın çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin tır üzerinde yaptığı çalışmanın ardından tır, sürücüsüne teslim edildi.

Tırı bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır