Bolu’da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Sağlık Mahallesi Kevser Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 ENH 219 plakalı otomobil ile 14 AD 039 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



BOLU'DAKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır