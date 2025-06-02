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Bolu'da feci kaza! Başsavcının bulunduğu ambulans da kazaya karıştı: 8 yaralı

Bolu'da ambulans, TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazada sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er de yaralandı.

Bolu'da feci kaza! Başsavcının bulunduğu ambulans da kazaya karıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa- Mengen kavşağında meydana geldi. Sağlık sorunları nedeniyle Gerede'den Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazaya bir TIR ve bir otomobil daha karıştı.

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8 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in de arasında bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada hafif şekilde yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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