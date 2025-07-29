Bolu'da iğrenç olay! AVM tuvaletinde gizlice çekim yaptı

Bolu'da bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: NTV