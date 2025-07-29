HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bolu'da iğrenç olay! AVM tuvaletinde gizlice çekim yaptı

Bolu'daki bir AVM'de iğrenç bir olay meydana geldi. 40 yaşında olduğu belirtilen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kadınlar tuvaletinde görüntü almaya çalıştığı iddia edildi. Yaşanan olay sonrası şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bolu'da iğrenç olay! AVM tuvaletinde gizlice çekim yaptı
Doğukan Akbayır

Bolu'da bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: NTV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatalca'da kahreden olay! Acı haber 6 saat sonra geldiÇatalca'da kahreden olay! Acı haber 6 saat sonra geldi
İngiltere İsrail'i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin'i tanırız"İngiltere İsrail'i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin'i tanırız"

Anahtar Kelimeler:
Bolu AVM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

İngiltere İsrail'i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin'i tanırız"

İngiltere İsrail'i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin'i tanırız"

Galatasaray transferi resmen açıkladı! Barış Alper Yılmaz sürprizi

Galatasaray transferi resmen açıkladı! Barış Alper Yılmaz sürprizi

Bursa'daki yangından korkunç görüntüler!

Bursa'daki yangından korkunç görüntüler!

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil devlet İsrail Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil devlet İsrail Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.