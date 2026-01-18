HABER

Bolu’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki hafif ticari araç, Mudurnu-Bolu kara yolu Örencik köyü mevkisindeki virajda, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından yaralıların tedavilerine devam edilmek üzere Bolu’daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Bolu’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 1

Bolu’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 2

Bolu'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 3

