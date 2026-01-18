Bolu’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki hafif ticari araç, Mudurnu-Bolu kara yolu Örencik köyü mevkisindeki virajda, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından yaralıların tedavilerine devam edilmek üzere Bolu’daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır