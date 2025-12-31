HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor

Bolu’da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından etkili olan soğuk hava, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, tabela ve çatılarda oluşan buz sarkıtları vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor

Kent genelinde üç gün boyunca aralıksız yağan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü. Bu durum, başta tabela ve çatılar olmak üzere birçok noktada buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Ayrıca kar yağışıyla birlikte çatılarda ve ağaçlarda biriken kar kütleleri de tehlike oluşturdu. Vatandaşların en yoğun kullandığı güzergâhlardan biri olan İzzet Baysal Caddesi’nde de benzer manzaralar yaşanırken, yürüyüş yapan vatandaşlar iş yeri tabelalarında oluşan buz kütleleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

"Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor"

Kar ve buz kütlelerinin tedirgin ettiğini söyleyen Ali Tuğra Kartal, "3 gündür etkili kar yağışı var. İlimizde fena bir kar yağışı var. Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor. Hem gençler olsun hem aileler olsun çocuklar için çok büyük bir tehlike, bunların hemen önüne geçilmesi lazım. Sakatlanma ve yaralanmalara yol açabilir" dedi.

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor 1

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor 2

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor 3

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor 4

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor 5

Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik arızası için gittikleri köyde mahsur kaldılarElektrik arızası için gittikleri köyde mahsur kaldılar
Beyaz örtüyle kaplanan Çankırı havadan görüntülendiBeyaz örtüyle kaplanan Çankırı havadan görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.