Bolu'da kaza! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu-Mudurnu Karayolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kaza yaşandı. Kaza, gece saat 00.30'da meydana geldi. S.O. yönetimindeki otomobil, park halindeki tıra çarptı. Tırın sürücüsü Semih Özeken, fabrikaya yük boşaltmak için brandasını katlıyordu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Özeken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahaleleri yetersiz kaldı. Tır sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

