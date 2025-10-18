Bolu'da ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en büyük metropollerine yaklaşık 2,5 saat mesafede bulunan Bolu'daki ormanlık alanlar, sonbaharın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı da ağırlıklı hafta sonları olmak üzere çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Tabiat parkına ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar güzel manzara oluşturuyor.

Ziyaretçiler, sonbahar renklerinin hakim olduğu ağaçların çevrelediği yolda ilerleyerek Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşıyor. (AA)