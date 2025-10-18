HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu'da, ormanlık alanlar sonbahar renkleriyle kaplandı.

Bolu'da ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en büyük metropollerine yaklaşık 2,5 saat mesafede bulunan Bolu'daki ormanlık alanlar, sonbaharın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı da ağırlıklı hafta sonları olmak üzere çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Tabiat parkına ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar güzel manzara oluşturuyor.

Ziyaretçiler, sonbahar renklerinin hakim olduğu ağaçların çevrelediği yolda ilerleyerek Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da sis etkili olduTekirdağ'da sis etkili oldu
Adana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Yakalanan 18 şüpheli tutuklandıAdana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.