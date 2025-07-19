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Bolu'da risk altındaki evler için tahliye kararı! 30 gün süre verildi

Bolu Mudurnu'da kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi. Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Bolu'da risk altındaki evler için tahliye kararı! 30 gün süre verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları ortaya koyuldu. Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bildirildi. Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Bolu da risk altındaki evler için tahliye kararı! 30 gün süre verildi 1

VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTULDU

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı. Vatandaşlara sürecin detayları aktarılırken, taşınma sürecinde devletin sağlayacağı destekler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bolu da risk altındaki evler için tahliye kararı! 30 gün süre verildi 2

Belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri, riskli yapıların yıkımı ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına sürecin dikkatle yürütüleceğini belirtti. Tahliye kararının alınmasında vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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