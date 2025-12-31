Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Düzce D100 kara yolunda Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun yağış sebebiyle ağır tonajlı araçların Bolu Dağı güzergahına çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

Bölgede görev yapan trafik polisi ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri ise ulaşımın aksamaması için her iki şeritte de aralıksız olarak kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır