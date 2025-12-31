HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Düzce D100 kara yolunda Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Düzce D100 kara yolunda Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun yağış sebebiyle ağır tonajlı araçların Bolu Dağı güzergahına çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

Bölgede görev yapan trafik polisi ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri ise ulaşımın aksamaması için her iki şeritte de aralıksız olarak kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı 1

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı 2

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı 3

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!
Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.