Bolu Dağı Tüneli çıkışında trafik kazası! 1’i ağır 3 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 4’üncü viyadük mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Z.O. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Z.O. ile birlikte, araçta bulunan L.O. ve Y.O. yaralandı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılardı. Yaralılardan L.O.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHAKaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

